立法院臨時會 柯建銘籲各黨團理性討論預算

2019-01-05 13:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院臨時會下週將開始協商108年中央政府總預算案，民進黨團總召柯建銘受訪表示，目前各黨團提出的預算案高達2157案，國會會期太短，除了預算外還要審法案，但這幾年預算凍結案很多，要解凍，還要把部會叫來報告，變成「一個預算審兩次」，真的毫無效率，希望大家能理性，把原則性、表達政治立場的提案留下表決，其他「能撤案儘量撤」。

立法院臨時會將從2日下午至11日召開，立法院長蘇嘉全發出通知，朝野黨團7日下午進行第一輪總預算協商。

柯建銘指出，108年度中央政府總預算案各委員會尚待協商提案數，親民黨團提186案、時代力量黨團提491案、國民黨團提1360案、民進黨團12案，委員會審查保留提案108案，總計2157案。

柯建銘進一步解釋，時代力量立法院黨團在財政委員就提288案，主要是針對慶富案、彰銀案；國民黨團則是針對中選會、黨產委員會，集中在內政委員會提了295案。

柯建銘說，9日立法院院會開始表決，但臨時會可以開到11日，不必在這個時間點進行朝野對決，也不要再搞案海表決，朝野黨團應該要真誠、理性去面對問題，能夠撤案就撤案，刪減數可以抓在最近三年的平均，若刪1%就有200億元左右，這些在休會前都談過，在委員會時做成的決議也會尊重，重大案子大家可以來談。「也就是先確定統刪原則、刪減比率，再來談細項。」

柯建銘向在野黨團喊話，盼理性面對、好好溝通，凍結案該撤就撤，下會期將進入選舉會期，能否繼續監督4年預算比較重要，不要只有監督這個會期。且委員會召委也要重新換人，這會期沒處理完的預算凍結案會留到下會期，大家卡來卡去更沒效率。

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