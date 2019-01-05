陳思宇民調落後 柯文哲：不是看一看就不做事

2019-01-05 13:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選，「柯家軍」陳思宇，在各機構民調都持續落後於民進黨對手何志偉與國民黨對手陳炳甫，面對明顯差距，台北市長柯文哲今出馬，替陳思宇在享有高人氣的大稻埕舉辦粉絲見面會。柯文哲強調，不是民調看一看就不做事，還是要朝一定贏的目標去努力。

第二選區立委補選開打以來，陳思宇民調支持度始終在10％至15％範圍徘徊，不僅被陳炳甫拉開差距，更大幅落後於何志偉。對此，陳思宇在出版與柯文哲合體LINE貼圖、合照海報、柯文哲語音拜票後，更直接找柯文哲幫開粉絲見面會。陳思宇稱，會把每一天都當作後一天的投票日來用，努力爭取選民的最大支持。

柯文哲說，選舉還是一樣，像高雄市長韓國瑜的案例，推翻很多過去的經驗，他都覺得，台灣進入海嘯政治以後變得越來越不確定，所以現在研究那個非線性系統，他最近幾天在讀書，因為整個系統變的越來越變異更大，因此在沒有開票結束前，就是努力、盡力。

另就有輿論認為，若柯文哲繼續拉抬陳思宇，恐傷害到個人聲勢的說法。陳思宇回應，各種情勢的民調都有，他們當然會多參考，但是還有時間、還有空間都會努力。柯文哲也插話稱，不是民調看一看就不做事，這很奇怪。

媒體追問，繼兩週前斷言「陳思宇一定贏」後，如今還敢說陳思宇一定會贏嗎？柯文哲回應，要朝一定贏的目標去努力，好啦，上工、上工。隨後便展開粉絲見面會，替排隊民眾簽名。

柯文哲強調，他們要認真的做每一件事，如果可以的話快樂的過每一天，照著這種樂觀進取的精神去努力就好了。

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