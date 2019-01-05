蔣萬安助攻眷村票 「找吳敦義輔選？」陳炳甫不表態

2019-01-05 13:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選升溫，國民黨參選人陳炳甫繼2度找來國民黨中央委員連勝文輔選，今日首度邀請高人氣的黨籍立委蔣萬安深入眷村陪同拜票，對手、「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇暗酸可找黨主席吳敦義站台，對此陳炳甫未正面回應，僅表示每個前輩都是他請益的對象。

陳炳甫今早前往士林區雨農山莊拜票，除有蔣萬安陪同，士林北投區黨籍市議員汪志冰、張斯綱與區黨部成員等人，都一起現身，陣仗頗為浩大。雨農山莊為民國3、40年代的軍情局眷村改建，目前約有200戶。

媒體問找來蔣萬安是否要拉抬聲勢，陳炳甫力讚，蔣萬安是國民黨未來的明日之星，眷村很多長輩也想看到蔣萬安，所以一起到眷村向長輩問安。

媒體好奇後續是否會再找大咖站台？陳炳甫則說，黨內前輩都願意指導提攜他，因此他也會陸續拜託前輩帶領他掃街拜票。

媒體問陳思宇建議可找吳敦義，對此陳炳甫說，每個陣營都有自己的支持者與選舉策略，他都會爭取支持，媒體追問找吳敦義站台效益是否高？陳炳甫並未正面回答，僅強調每個前輩都是他請益對象。

陳思宇近來連連頻找市長柯文哲站台輔選，對此蔣萬安認為，每個候選人都會找願意幫忙站台掃街的人，未來陳炳甫也會有完整規劃，爭取選票；陳炳甫則表示，每個陣營各有支持者，既然陳思宇是柯家軍，柯P在工作之餘幫陳思宇站台也是無可厚非。

媒體也問到最近民調顯示民進黨參選人何志偉領先，陳炳甫、陳思宇排2、3名，對此陳炳甫說，民調跟實際補選的投票行為有些脫鉤，補選投票率僅3、4成，但畢竟是個警惕，他會努力在最後3個禮拜爭取更多選民認同。

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