潑小英冷水遭噓 柯文哲頻稱：國防和經濟決定一切

2019-01-05 13:02

〔記者黃建豪／台北報導〕總統蔡英文近期強勢回應，中國國家主席習近平的一國兩制言論，獲得不少國民稱讚，人氣上升，卻遭台北市長柯文哲潑冷水稱「一日行情、不要炒短線」，但柯文哲該番言論，在柯擁有高支持度的網路上，也不被普遍認同。面對台灣、中國的複雜關係與應對方式，柯文哲今天說，他比較務實，並5度強調「國防和經濟決定一切」。

柯文哲今天上午替參加立委補選的「柯家軍」陳思宇造勢活動站台，期間仍被追問「一日行情」言論，讓網友失望而被噓爆一事。柯表示，不要幻想每天講一句話，每一個人都給你鼓掌叫好，一定要正面或負面，一定是這樣，除非永遠都不講話。

至於連柯P網路義勇軍都不敢幫忙講話狀況。柯文哲也說，這也還好，他覺得是這樣，台灣在對外關係上面，終究最後還是國防和經濟決定一切。

柯文哲強調，他是比較務實的，因為不管講什麼，講完回來下一步還是要解決問題，所以對他來講，目前不需要發現問題的人、不需要解釋問題的人、也不需要製造問題，要的是解決問題的人。

媒體追問，是否認為「一日行情」並沒有說錯？柯文哲重申，還是那句話，對外關係的最後決定因素，一個國防、一個經濟，這兩個最重要，而精神層面是建立在物質層面上，物質層面要有一定的水準。

至於柯文哲個人主張的「兩岸一家親」是否就算長期趨勢？柯文哲澄清，那只是表達一種善意的態度，還是一樣，國防和經濟還是最後決定的一切。

柯文哲接著也說，「你講一國兩制，我知道、我知道，不過轉過頭來，還是國防、經濟要準備好。」

媒體又問題，如果未來參選總統面對的這樣的難題和壓力能否強硬回應？柯文哲表示，現在還沒有要選總統，現在還不用煩惱這個題目，且這個是這樣，還是要回歸國防和經濟。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/