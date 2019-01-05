卓榮泰與黨員座談 盼全民讓世界看見團結的台灣

2019-01-05 12:43

［記者黃淑莉／雲林報導］民進黨黨主席選舉明天投票，立委蘇治芬今天在雲林舉辦黨職、賞員座談，特別邀請黨主席候選人卓榮泰與會聽取基層聲音，卓榮泰呼籲黨員要踴躍投票，讓外界看見民進黨反省、改變的決心。

卓榮泰對去年底九合一選舉民進黨敗選向黨員致歉，他坦承敗選原因是改革腳步太快，未做好溝通，尤其是在一例一休、年金改革、空污防治、同婚及菸捐等問題，他強調，黨內的改革可以大破大立，但社會改革則循序漸進，想好再做。

對媒體詢問4大老逼宮問題，卓榮泰表示，尊敬的長者有他們的看法，總統蔡英文在對中國威脅的語言後有清楚的國家走向，我們堅絕不接受一國兩制，九二共識，這是此時此刻台灣最大的支撐力道，也是未來保障台灣最重安全的方法，希望全民及國民黨等其他政黨在這個時間做總統的後盾，做台灣的後盾，不同聲音暫時放在一旁，向世界展示台灣是團結一致的。

至於2020年總統、立委選舉，卓榮泰指出，一定會展開黨內的初選機制，會依照黨的機制來走，但是一定要提出更強大的戰略，他主張大戰略、大戰局、聯合作戰方式，用更多的資源整備與人員調度，維持本土的政權，他很有信心與所有支持者、台灣人民一起來合作。

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