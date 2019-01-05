遭疑立委補選條件交換 郭信良要郭國文退選：再亂說就告

2019-01-05 12:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取台南第2選區立委補選民進黨提名的前勞動部次長郭國文，公開質疑國民黨市黨部主委謝龍介可能跨區參選，是這次議長選舉時的協議，與議長郭信良條件交換有關；面對指控，郭信良重砲回擊，嗆郭國文不要「牽拖」，若對自己選情沒信心，乾脆退選好了，且若再含沙射影，編故事毀謗，將會提告。

郭國文質疑原在北區經營的謝龍介，跨區參選立委，是為了郭信良的政治盟友，避開與立委陳亭妃的競爭，恐是這次議長選舉時協議的條件交換之一。

對此，郭信良勃然大怒，駁次議長選舉時，與國民黨協議的是要當「全民議長」，為全台南人謀福利，並無任何條件交換，民進黨敗選後，新潮流不思檢討，還要胡亂指控，將令人唾棄。

郭信良說，郭國文沒有深刻反省，為何民進黨會背離民意，反而藉由污衊別人，來拉抬自己，這樣的操作手法，更凸顯其「黔驢技窮」。

郭信良指出，若對選情沒信心，要藉由抹黑別人來幫襯自己，他要郭國文乾脆退選，且若再不實指控，將訴諸法律。

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