謝龍介拚立委補選？郭國文質疑議長選舉條件交換

2019-01-05 11:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市長黃偉哲就職後，原任的第2選區立委將進行補選，地方盛傳國民黨將由市黨部主委謝龍介出馬角逐，爭取民進黨提名的前勞動部次長郭國文今天公開質疑，謝龍介「跨區」參選，是這次議長選舉的條件交換，高分貝抨擊。

郭信良、藍營批亂扯

面對指控，議長郭信良全力駁斥，強調沒有什麼協議，國民黨當時是要當「全民議長」，才會允諾支持，郭國文不要選情告急就「牽拖」。

國民黨中央組織經營部副主任莊占魁回應，目前人選還未確定，仍在評估中，民進黨不要胡亂攀咬。

郭國文強調，之前謝龍介都沒有規劃參與立委補選，會有如此轉折，都發生在議長選舉之後，令人懷疑是否與議長郭信良所協議，為了避開其政治盟友立委陳亭妃的競爭，才跨區參選，謝龍介要講清楚、說明白。

郭國文也提到，之前擔任市議員時，曾與謝龍介在議會上爆發口角，尤其國民黨議長李全教的賄選爭議時，2人更是激烈衝突，因此郭國文認為謝龍介是針對他而來。

郭國文指出，即使國民黨派前新北市長朱立倫來參選，他也無所畏懼，都會全力以赴，為綠營固守這席立委。

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