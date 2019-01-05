游盈隆砲轟卓榮泰道德瑕疵 要求道歉退選

2019-01-05 11:24

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨主席補選6日投票，候選人之一的游盈隆，今到「曾替民進黨連戰三次縣長」的花蓮，與黨員支持者座談，會中細數參選過往，更強調「從未忘記花蓮」，面對民進黨現有困境，頻頻質疑「政黨形象還在嗎？」還砲轟對手卓榮泰去年在屏東的「餐會拉票」行徑離譜、道德敗壞，要求應向社會大眾道歉並退選。

游盈隆曾代表民進黨在花蓮參選過3次縣長，雖都敗選，但卻創下民進黨在花蓮縣最高得票紀錄，與花蓮淵源頗深，今早在花蓮舉行投票前最後一場座談，對他來說具有「回家」的象徵性意義，前民進黨花蓮縣黨部主委郭應義及多名黨員也到場支持。

「民進黨的政黨形象還在嗎？」面對綠營現有的民意支持度及困境，游盈隆在座談中強烈質疑。他說，民進黨長期被質疑沒有執政能力，更被攻擊沒有能力促進台灣經濟發展及處理複雜的兩岸關係，如今又慢慢沒有了理想性，就連道德也出現很嚴重的問題。

游盈隆強調，卓榮泰原來是他可敬的對手，但近來卻對他的尊重愈來愈低，在屏東餐會上的拉票行徑，除不被法律允許，事後沒有感覺性的回應，更讓人質疑道德層面出現問題，這樣的人若當上黨主席，未來的黨還會有希望嗎？

他指出，希望卓榮泰能夠勇敢地向社會大眾道歉，並且要求他宣布退選，絕不允許這樣的行為繼續傷害黨的形象，未來民進黨還需要重建社會信賴和支持，強調自己參選是「救亡圖存」，並非鞏固個人權位，救黨救台灣，一定要一起向前走才會有希望。

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