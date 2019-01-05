若台灣落入中國手裡 李登輝：美日就像脖子被刀架著

2019-01-05 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國的崛起，前總統李登輝接受日本媒體專訪時說，如果台灣落入中國的手裡，美國和日本就像被刀架在脖子上，強調台灣對於美日的安全保障而言，都處於地緣政治學上相當重要的位置。

日本《產經新聞》2日刊登去年10月4日專訪李登輝的報導，以及日後李登輝又用書面追加答覆的內容。對於美國和日本的關係，李登輝表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）在去年10月18日的講話時，提及美中關係的安保層面問題，認為美中正面臨「第2次冷戰」，不僅在貿易或各種領域上，美中爭端加劇，不管是日本或台灣的領導人都必須牢記著美國對中國政策急劇的轉變。

李登輝認為，只要台灣還在自由民主陣營，中國便無法直接走出太平洋，但如果台灣落入中國的手裡，對美國和日本而言，就像是脖子被人拿刀架在脖子上，美日的安保政策將從根本被推翻，成本和風險將倍增。

對於日本如何因應「第2次冷戰」時代，李登輝指出，日本應該與美國保持對等且緊密的同盟關係，持續推動「印度太平洋構想」，對抗中國的「一帶一路」大經濟圈構想。李登輝說，戰後日本安保長期依賴美國，今後也應該建立更緊密、形成對等的美日同盟關係才行。

李登輝還說，中國主張台灣是其領土的一部分，並使用武力作為統一台灣的選項之一，台灣海峽和南海仍都處於緊張狀態，美中「第2次冷戰」也可能成為台灣安全保障的隱憂。李登輝強調，如果霸權主義的中國變成亞洲的領導者，將對其他亞洲國家帶來莫大的困擾。

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