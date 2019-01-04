陳其邁卓榮泰直播 達成「火鍋共識、一鍋各表」

2019-01-04 23:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立委陳其邁今晚與民進黨主席候選人卓榮泰直播吃火鍋，卓榮泰開玩笑說兩人達成「火鍋共識」，「一鍋各表」，也就是想吃什麼火鍋菜，就自己放進去。

陳其邁提到和蔡英文總統吃火鍋的經驗，他說，蔡總統看到火鍋湯底和菜上桌，開始動手燙菜、吃肉，但陳其邁只在旁邊看，蔡總統覺得奇怪，問陳其邁為何不吃？

陳其邁告訴蔡英文說，火鍋店好吃的肉，總是最後才端上來，所謂好酒沈甕底，當最好吃的肉上桌時，蔡總統已經吃飽了，他就可以好好吃美食。

陳其邁也稱讚卓榮泰這位「大師兄」的EQ很好，總替大家承擔困難事，這次在民進黨困難的時候，出來競選黨主席，為黨承擔。

閒談中，兩人提到習近平的告台灣同胞文，肯定蔡英文總統立即清楚回應，安定人心。

陳其邁與卓榮泰今晚是在高雄市鹽埕區一家知名火鍋店吃火鍋直播，卓榮泰並開玩笑說，兩人達成「火鍋共識」，「一鍋各表」，也就是想吃什麼火鍋菜，就自己放進去。

卓榮泰、陳其邁 和你一起線上吃火鍋

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