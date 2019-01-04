韓國瑜深夜開直播 自嘲菜鳥市長兼打書

2019-01-04 22:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜開直播開上癮，今晚突然又在臉書開直播，他坦承自己是菜鳥市長，每天忙得像陀螺，轉得頭昏腦脹，也不忘利用直播時間打書，推薦黃光芹替他寫的《跟著月亮走》。

韓國瑜表示，他是菜鳥市長，目前上任9天，扣掉假日實際才上6天班，但事情好多，要拜訪的人好多，每天忙得像陀螺，轉得頭昏腦脹，每天一大堆新聞，像非洲瘟疫等好多事情，他要勇敢承擔。

韓國瑜話鋒一轉，接著開始打書，推薦黃光芹替他寫的《跟著月亮走》，他說，這本書前天出版，2萬本預購一空，出版社已加緊印第二版，他沒想到造成這麼大迴響。

韓國瑜說，當初黃光芹跟他講，要寫一本關於他前半生成長過程的書，但他覺得一輩子沒什麼神奇，不過他年輕時吃過很多苦，時常跌倒，這本書可以鼓勵一些失志年輕人。

韓國瑜承認，他上任以來有一點緊張，擔心做不好，無顏見高雄父老，因此工作壓力很大，小內閣大家都在摸索，他希望1至3個月內，針對高雄市做一個檢查表，向市民報告，但現在缺錢，他心理壓力很大。

針對他昨天拋出的「兩個不要懷疑」，遭外界抨擊，批韓國瑜不是說政治0分、經濟100分嗎？

韓國瑜解釋，當時記者圍著他，拜託回應蔡英文與習近平的談話，其實他不想講，但記者拜託說講一下，他就拋出去，沒想到引起軒然大波，但這不會有立即影響，因為這是針對兩岸局勢看法，與高雄施政不一樣。

韓國瑜為自己抱屈說，他的第一個不要懷疑：不要懷疑共產黨收復台灣的決心，很多人罵他是共產黨同路人，但陸委會主委陳明通講就沒事，他講就被攻擊，難道因為陳明通是民進黨？

至於未來如何吸引更多遊客？韓國瑜稱讚觀光局長潘恆旭每天拋議題、點子多，接下來會找商圈，例如瑞豐或六合夜市，把文創加進去，找文創團體來設計。

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