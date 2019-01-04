4大老不懂「小英防線」 楊長鎮還原2次「一中各表暴衝史」

2019-01-04 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲4名「親綠大老」昨天（3日）發表公開信，要求總統蔡英文放棄2020連任，讓長年從事社運的客委會副主委楊長鎮在臉書指出，現在已經不是「商山四皓」的世代，更提到以前陳水扁、李遠哲都曾不小心對一中各表釋出寬容，不過2次都被「小英防線」擋好擋滿。

楊長鎮在貼文中提到，「當年彭教授（彭明敏）參選首任民選總統 ，所有力挺的人也沒有成敗論英雄。」他認為，九合一的敗選不能和蔡英文畫上直接等號，以此要求蔡英文放棄連任並不合理。

4名親綠大老在中國國家主席習近平定調「習5點」的隔天發表公開信，被外界批評選錯時機，而楊長鎮認為，「時機的確是個大問題，但基本的判斷也是。」他解釋，「我意外的是，他們竟然沒有看出這道『小英防線』從李登輝時代到現在都不變。」

接著，楊長鎮列舉2次小英防線發威的例子，一次是「2001年左右，阿扁對中政策差點暴衝，在外賓前面承認了一中各表，就是陸委會主委蔡英文『以下犯上』以緊急記者會硬拉回來的。」二是「李遠哲院長也在那段時間曾表示可以口頭方式接受一中各表，小英馬上說那是個人意見。」

他更表示，兩岸關係的基本定位是國家命脈所繫，「不能黨派化，也不可兒戲，一時判斷錯誤太軟弱，事過境遷又表現唯我第一勇。」雖然4名親綠大老都是他尊敬的老前輩，可是台灣早已不是商山四皓的時代了。

據了解，商山四皓指的是秦末隱士東園公、夏黃公、綺里季、甪里四人，因避秦亂世而隱居商山，過著「岩居穴處，紫芝療飢」的生活。

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