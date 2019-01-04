回嗆習近平聲勢竄升 小英：是做總統該做的事

2019-01-04 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等；總統蔡英文隨即強硬表態絕不接受。蔡英文今（4日）被詢問近期在臉書強勢回應習近平談話貼文，有15萬網友按讚，聲勢是否回溫，她僅說「我做的只是總統該做的事」，這回應再度被網友讚爆，直呼「原來我國總統帥成這樣！」、「小英霸氣！」。

習近平2日在北京人民大會堂發表演說，提出「習五條」談論兩岸統一，倡議一國兩制的台灣方案，提出政治協商，定義「九二共識」與不放棄對台用武等；蔡總統則反駁回應，強調台灣不接受九二共識、不接受一國兩制，並重申「4個必須」。

蔡總統多篇在臉書強勢回應習近平談話的貼文，都湧入許多網友按讚與分享，其中一篇更高達15萬名網友按讚力挺，蔡的網路聲量也直線上升；桃園市議員王浩宇更在臉書分享一張網路聲量趨勢圖，表示蔡英文的聲量在近日突然竄起，超越台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜。

蔡總統今天上午到金門視察非洲豬瘟防疫情形，她受訪時被詢問網路聲量大漲一事時表示，「我現在正在做的事情，就是一個總統應該做的事情」，強調面對威脅產業與國人健康這麼大的非洲豬瘟疫情，總統本來就應該呼籲國人面對這樣的疫情。

蔡總統這一席「我做的只是總統該做的事」談話被轉貼到PTT後，再度被網友大讚，「原來我國總統帥成這樣」、「小英霸氣！」、「這樣就對了，幹死習娃娃」、「這才是把DPP從地獄拉回來的蔡英文」、「支持，大力做下去就對了，嗆到中共不敢吠一聲就贏了」，另也有網友酸「如果是馬英九，大概迫不及待等著握手簽協議了」、「想到馬英九跪舔的那8年，小英真的讓人有尊嚴」、「這是總統該做的 前一任根本是特首稱不上總統」。

蔡英文在深夜於臉書補充表示，「今天有媒體問我最近網路上的支持聲量很大，有什麼感想。其實我就是把總統的工作做好，做總統該做的事而已。有些人關心我有沒有受影響，實際上，這幾天工作太忙了，連受影響的時間都沒有。」

蔡英文說，不過她想，還是要在臉書上，向大家說一聲謝謝。這幾天很多人寫信來總統府給她，她的臉書、IG上，也有滿滿的打氣訊息和留言，真的很溫暖。

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