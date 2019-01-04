快轉貼給外國朋友！小英臉書PO「台灣共識」各國語言版

今日總統蔡英文特別在臉書上傳了「『台灣共識』各國語言版」，讓世界各國的人都知道台灣反對「一國兩制」的立場，其中也包含了「中国语」。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」Facebook）

2019-01-04 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文前天透過臉書堅定表示反對「一國兩制」是「台灣共識」，獲得國內外廣大的回響，今日總統蔡英文特別在臉書上傳了「『台灣共識』各國語言版」，讓世界各國的人都知道台灣反對「一國兩制」的立場。

總統蔡英文今日晚上在臉書上發文表示，他相當感動有許多台灣駐外代表處的小編，自發地將反對「一國兩制」的立場翻譯成各種語言、轉發給各國網友，蔡英文特別將各駐外代表處翻譯的圖片整理起來，做成1個相簿並上傳臉書。

在總統蔡英文的臉書相簿「『台灣共識』各國語言版」當中，收錄了12種語言，包含英文、西班牙文、日文、越南文、印尼文、蒙古語、藏文、俄文、泰文、粵語、法文，甚至還有被網友推爆的「中国语」，有網友嘲諷地說「（這張圖）貼去微博會被禁止發言」，還有網友表示「好嗆」、「有夠壞」。

而香港學運領袖黃之鋒今日晚上也轉貼圖片「香港人想對台灣人說的話！」聲援，並表示「千萬不要相信一國兩制」，底下也有其他網友特別轉貼蔡英文剛貼出的粵語版本「台灣共識」。

總統蔡英文今日晚上在臉書上發文表示，他相當感動有許多台灣駐外代表處的小編，自發地將反對「一國兩制」的立場翻譯成各種語言、轉發給各國網友。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」Facebook）

香港學運領袖黃之鋒今日晚上轉貼圖片「香港人想對台灣人說的話！」聲援，並表示「千萬不要相信一國兩制」。（圖擷取自「黃之鋒」Facebook）

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