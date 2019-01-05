大敵當前柯P還酸小英「一日行情」 王世堅火大：你閉嘴！

2019-01-05 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國領導人習近平發表對台談話，總統蔡英文日前做出強硬回應，表示堅拒九二共識、一國兩制。對此，台北市長柯文哲談及蔡英文的回應後，暗示該做法只是「一日行情」。對於柯文哲的說法，台北市議員王世堅十分火大，直接大罵「柯文哲，你閉嘴」！

柯文哲昨日受訪時，媒體提及，網友、輿論普遍支持蔡英文，對此，柯文哲表示，做事情要有長期的趨勢，股票也有一日行情，這個他們知道，但問他的話，還是注重長期趨勢。對於媒體追問，是不是認為蔡總統聲勢看漲的現象只是一日行情、短期操作？柯文哲否認「不是啦」，不過又稱，他是說股票有一日行情，對個人才有股市上上下下再期中獲利，但對國家來講，重要的是長期趨勢。

對此，王世堅昨日在臉書發文，火大痛罵「柯文哲，你閉嘴！」王世堅指出，國難當頭、大敵當前，柯文哲卻見縫插針，酸蔡英文總統是一日行情，事實上，柯文哲已被大家看破手腳，根本沒有行情！面對外辱尤其中國，柯文哲曾幾何時態度強硬過？最後，王世堅對柯文哲再次重申「不在其位，不謀其政」，要柯文哲「最好閉嘴」！

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