「一中各表」 馬朱吳都不敢在中國面前講

2019-01-04 19:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念大會定調「九二共識」為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，不過，國民黨仍堅稱「九二共識就是一中各表」，但從馬英九、朱立倫到吳敦義，無論是前任或現任黨主席，都沒人敢在中國面前講「一中各表」，更是不敢提「一中就是中華民國」。

國民黨主席吳敦義在去年11月底、九合一選後受訪時曾表示，「一中各表」的「九二共識」是兩岸關係的基礎，至於所謂各表「就是你表你的，我表我的，不能在中方前面講一中各表，公開講這個不行。」當時即遭批評，「關起門才能講」，是自我閹割。

事實上，吳敦義在2017年8月黨主席的就職演說中，針對兩岸關係，僅表示以「九二共識」為論述基礎，未提「一中各表」四字；而在中共19大時，無論是國民黨發給中共賀電，或吳敦義祝賀習近平連任中共中央總書記的內容中均有「九二共識」，卻未提及「一中各表」。

前新北市長朱立倫昨天雖稱，國民黨對「九二共識」立場清楚，堅持一中各表就是中華民國，不過，朱立倫到北京也不敢提。中國國台辦主任劉結一去年3月19日上任，朱立倫搶得「頭香」，26日旋即到北京拜會劉結一，當著劉結一的面，朱立倫未提「一中各表」，更未提「一中各表就是中華民國」，僅表示「九二共識、意涵不同」，但這樣的說法仍被中國官媒新華社「消音」。

前總統馬英九雖屢次強調「九二共識」的精神就是「一個中國、各自表述」，不過，馬英九於2015年與習近平在新加坡舉行「馬習會」時，馬在公開場合只講「九二共識」，沒有提到「一中各表」，雖然馬稱在閉門會時有提到各表，但陸委會主委陳明通昨天在記者會上就質疑，「誰知道在閉門有沒有講？」這讓習近平拿到一中原則後「打死不放」，馬現在願意講「一中各表」，「在習近平面前為什麼不敢講？」

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