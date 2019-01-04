議員轟柯P不管老婆發臉書 陳佩琪：撩起我再發文的動機...

2019-01-04 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近要求局處首長別在臉書抒發情緒，但柯P夫人陳佩琪也常在臉書發文，柯P因此遭議員質疑，管不動夫人卻要管下面官員。陳佩琪今天則回應，現在已經是2019，對方是當選民代的女性，「竟然還大言不慚地對公眾媒體發表這種謬論。」

據《中時》報導，國民黨議員王鴻薇最近批評柯P，規定首長不能用臉書紓發情緒，但妻子陳佩琪卻可以？她認為這根本是專制、兩套標準。陳佩琪晚間就在臉書表示，看到一些女議員說市長要管老婆的臉書，讓她想到以前女人結婚後，就成為先生的附屬品。陳佩琪直言現在是2019，對方又是當選民代的女性，「竟然還大言不慚地對公眾媒體發表這種謬論，撩起了我今天再發廢文的動機...」

陳佩琪也在文中談起去年柯文哲與總統蔡英文的北門會談，當時有人認為會面一方冷漠、一方熱絡，甚至有人形容蔡英文是委曲求全。但陳佩琪直言，柯文哲的言行她從頭看到尾、而且一看再看，實在看不出他言行和以前有啥不同，「他當我枕邊人30年，我知道的他就是那副德行。」

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