溢領2000多萬黨職併公職退休金！國民黨8高官 只有他返還

2019-01-04 20:50

〔記者陳恩惠／台北報導〕考試院銓敘部認定，包括前副總統連戰在內的8名國民黨高官，涉嫌溢領黨職併公職退休金2000餘萬元，幾經催討和下達最後通牒後，仍未有人還款，去年12月初將案件移送法務部行政執行署追討；台北分署證實，去年底已寄出催繳通知書，而連戰昨天已託人繳清溢領的10萬元，至於其餘7人，必須在下週二（8日）前履行，若拒繳，可能祭出查扣財產或管收等手段。

據了解，行政執行署台北分署負責追討的除了連戰，還有前監察委員黃肇珩的543萬元、前僑委會副委員長王能章的460萬元、前考試院長關中的351萬元、前僑委會委員長焦仁和的220萬元、前考試委員蔡憲六的167萬元、前監察院長陳履安的122萬元，至於溢領163萬元的前台中市長胡志強，則由台中分署處理。

法務部行政執行署自去年9月起，陸續受理考試院銓敘部、各縣市政府移送的追討「黨職併公職溢領退休金」案件總共26案、總金額高達1億餘元，其中8名自然人，追討金額從10萬至543萬元不等；台北分署去年12月間已分別發出繳款通知書給義務人限期履行。

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