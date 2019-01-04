當年邀五月天當高雄代言人 立委賴瑞隆說話了…

2019-01-04 20:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市代言人議題最近吵得沸沸揚揚，當年邀請天團五月天當高雄代言人的立委賴瑞隆，今天（4日）下午在臉書分享當年歷程，他強調「對每一位願意為高雄付出代言的，我們都由衷感謝，也相信每一位代言人，都有不同市場與效果」。

賴瑞隆指出，最近很多人關心高雄代言人、關心五月天，他有責任就瞭解記憶的事實，做個說明。

賴瑞隆說，2008年他在高市府觀光局擔任主秘時，因籌辦高雄燈會藝術節，邀請五月天擔綱演出，在高雄獲得許多好評。

因此，在2009年高雄世運結束後，相信音樂團隊評估籌辦五月天世運主場館演唱會，這場超大演唱會對高雄、五月天都是一大挑戰，但最後5萬張演唱會門票在48小時賣完，周邊交通等配套規劃也順利完成，讓大家看見高雄的潛力及五月天的實力。

賴瑞隆說，2010年他接任新聞局長，思索如何提升高雄國際能見度及觀光效益，因此邀請五月天慎重評估擔任高雄代言人，相關經費包括拍攝製作7支形象廣告，並出席3場海外記者會，「扣除7支影片製作、出國機票住宿相關費用、工作時間，剩餘的真正代言費用，以他們的名氣而言算是非常友善」。

他強調，代言期間，五月天多次在350萬粉絲的臉書、數千萬粉絲的微博貼文行銷高雄，更5人全員前往北京、上海、香港為高雄觀光行銷，每到之處都讓當地媒體大幅報導，高雄音樂觀光城市形象持續強化，五月天也在那幾年，將跨年演唱會留給高雄。

記得2013年跨年，五月天連趕夢時代、世運兩場跨年晚會，當天高雄捷運創下47萬人次紀錄，高雄飯店爆滿一房難求，也讓各界印象深刻。

賴瑞隆說，五月天每次在高雄舉辦演唱會，都會捐款幫助弱勢孩童或家庭，2014年高雄發生石化氣爆時，五月天當晚立即帶頭，捐出1500萬元協助重建，後來更率領群星於氣爆地點凱旋、二聖路口，義辦一場撫慰人心的演唱會，希望為高雄注入正面能量與希望。

他說：「高雄1年代言到期後，五月天更表達願意免費延長1年代言，為高雄行銷及觀光貢獻更多心力。對於五月天及相信音樂這些年對高雄的付出，我們衷心感謝」。

賴瑞隆強調，至於新市府上任後，每個首長有不同的思維及行銷標的，對每一位願意為高雄付出代言的，我們都由衷感謝，也相信每一位代言人，都有不同市場與效果，而大家共同的努力，高雄也將繼續向前走。

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