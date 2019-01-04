總統府今公布三法案 「大法庭」確定7月4日上路

2019-01-04 19:07

〔記者吳政峰／台北報導〕總統4日公布三項司法改革法案，分為與大法庭有關的法院組織法及行政法院組織法，和與釋憲有關的憲法訴訟法，大法庭將於今年7月上路，屆時影響我國司法判決深遠的「判例」將予以廢除，變革重大！

司法院指出，大法庭將於總統公布後六個月施行，即7月4日上路，屆時最高法院、最高行政法院統一法律見解的機制將轉換為大法庭制度，且一併廢除現有判例選編、決議制度。先前選編之判例若無裁判全文可資查考者，自本次修正條文生效後停止適用；仍有裁判全文可查者，其拘束則與一般裁判相同，若欲變更見解，一律循大法庭之提案程序為之。

關於憲法訴訟法，司法院表示，全文共95條，自公布後3年，即2022年1月4日實施，該日起送達的確定終局裁判，適用新法，人民得提起裁判憲法審查之聲請；該日之前送達的確定終局裁判，則適用舊法，人民仍得提起法規範（法令）憲法審查之聲請。

司法院解釋，人民對於新法施行前所受之不利確定終局裁判，認為所適用的法規範（法令）有牴觸憲法之情事，可於新法施行前提出聲請；如果來不及提出聲請，在新法施行後，仍可在6個月內，即2022年7月3日以前提出聲請，不過，這些確定終局裁判因在新法施行前送達，無法適用裁判憲法審查制度，所以憲法法庭不得於宣告法規範（法令）違憲當下，同時廢棄原確定終局裁判，聲請人還是得循再審或非常上訴的途徑以維權益。

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