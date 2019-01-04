卡朱？周錫瑋秀LINE對話 朱立倫虧他：你又不是Lady卡卡

2019-01-04 20:19

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋被指接受國民黨主席吳敦義邀請擔任副主席，是為了「卡朱（朱立倫）」。朱立倫今天（4日）出席公開活動回應後，周錫瑋晚間也在臉書開直播，秀出他與朱立倫今天LINE對話，強調兩人關係友好，不會有誰卡誰的問題，副主席人事案只是延後。

朱立倫今天出席公開活動時，回應吳敦義、周錫瑋聯手卡朱的傳聞，朱立倫強調，國民黨沒有誰卡誰的問題，只要透過公平開放的機制產出候選人，全黨都會支持。

周錫瑋今晚在臉書直播，強調他跟朱立倫、吳敦義都是多年的好朋友，最近跟朱立倫常用LINE聊天；周錫瑋在徵得朱立倫同意後，秀出兩人今天的對話，包括朱立倫給他加油，還說周錫瑋「又不是Lady 卡卡」等等，對話中還使用了許多俏皮的圖案。

周錫瑋說，副主席人事案只是延後，絕對不是外傳的卡朱立倫，吳敦義找他，就是為了革新、創新國民黨，讓黨員、人民信任！3人都希望幫人民做事，黨、國強盛，民眾一起過富有的日子。

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