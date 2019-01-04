朱立倫倡議全民調 吳敦義：2016全民調總統提名人被廢

2019-01-04 19:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕2020誰代表國民黨參選總統？前新北市長朱立倫認為總統應採全民調提名，社會較能接受；國民黨主席吳敦義今天下午則說，全民調過去也曾試過，2016年全民調產生的提名人，後來又召開國民黨臨時代表大會，廢掉全民調提名的人，改用舉手重新提名新的侯選人。

朱立倫上午受訪時指出，2018年縣市長選舉，包含高雄、台中、新北，國民黨都透過全民調產生候選人，只要大家有信心，民調題目設計得好，目前這是社會大眾比較能接受的。不論總統大選或立委選舉，過程中公平開放產生的候選人，全黨團結支持。

國民黨主席吳敦義下午參加國民黨基隆市黨部感恩茶會，被問到朱立倫支持總統採全民調提名；吳敦義說，全民調過去也試過，2016年全民調產生的提名人（指洪秀柱），後來又召開黨臨時代表大會，廢掉全民調提名的人，改用舉手重新提名新的侯選人。

吳敦義說，過去有全民調也有黨員投票，也有黨代表大會決定總統提名人，各種方式只要黨或侯選人大家有協調，都是可以選擇的，不是只有一個選擇而已。

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