蔡總統捍衛台灣主權 北市議會民進黨團3長表支持

2019-01-04 18:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前中研院長李遠哲、長老教會高俊明牧師等4位本土大老，昨日發表公開信，要總統蔡英文放棄2020連任、交出行政權，引發議論。台北市議會民進黨團今日發布聲明稿，公開支持蔡英文捍衛台灣主權、捍衛台灣民主價值的發言，呼籲社會各界共同拋下歧見，支持小英總統捍衛台灣主體性的立場，建立守護「民生、民主、主權」三道防護網。

民進黨黨團總召張茂楠表示，非常認同蔡英文總統守護台灣民生、民主、主權的發言，九合一選舉結果不代表台灣人民甘於放棄主權，接受中國一國兩制的意圖，大多數的台灣人民，都不會放棄台灣得來不易的民主價值。

黨團副召洪健益則說，小英總統執政以來，秉持不主動挑釁的態度，以不卑不亢的穩健姿態面對兩岸問題，成功取得美、日同盟的支持和信任。然而中國近年來不斷挑釁、打壓，從施壓斷交、取消東亞青運舉辦權、到軍機、軍艦繞台，甚至明確展示「一國兩制併吞台灣」的意圖。

黨團幹事長阮昭雄說，對內，不論政黨、派系，每個人對執政的團隊和成果都有不同的態度及立場，更換執政黨、領導人，是民主國家的正常制度，但中國國家主席習近平近日的發言，卻威脅要摧毀台灣作為民主國家的核心價值。

洪健益說，蔡總統的發言堅定地傳達堅守主權、捍衛民主的決心，這也是台灣社會的最大公約數。阮昭雄呼籲社會各界珍惜台灣得來不易的民主制度，團結抵抗中國打壓。

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