首艘600噸海巡艦今開工 國艦國造邁入新里程碑

2019-01-04 17:39

〔記者羅添斌／台北報導〕國艦國造進入新的里程碑，海巡署計畫建造新一代海巡艦，其中，首艘600噸級海巡艦已在今天舉行開工典禮，海巡署今天表示，此型艦增設高壓水砲、增強船體結構強度及穩定性，另採設計預留管線方式納入海軍部分通訊及武器系統，可符合海巡任務需求，保留必要之平戰轉換能力。

海巡署今天表示，海巡署艦隊分署謝慶欽分署長及中信造船股份有限公司韓碧祥董事長等人，今天在中信公司高鼎廠主持「600噸級巡防艦12艘統包採購案」第1艘巡防艦開工祈福儀式，預祝建案順利圓滿完成。

海巡署指出，行政院於106年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃於107年至116年新建141艘各型海巡艦艇，其中600噸級巡防艦經海洋委員會海巡署艦隊分署聘請具採購、財務、造船及航海專業之內、外部評選委員，以最有利標決標方式，評選中信公司承攬本案，今日依採購契約如期舉行「籌建海巡艦艇發展計畫」首艘海巡艦之開工典禮，象徵國艦國造正式邁入新的里程碑。

海巡署說，本日開工的新造600噸級巡防艦，參考海軍沱江艦設計基礎，針對勤務性質、任務特性及使用需求予以適度改良轉化為海巡模組，並增設高壓水砲、增強船體結構強度及穩定性，另採設計預留管線方式納入海軍部分通訊及武器系統，可符合海巡任務需求，保留必要之平戰轉換能力。

艦隊分署已依計畫期程在107年完成4000噸級巡防艦4艘、600噸級巡防艦12艘、35噸級巡防艇52艘統包案及100噸級巡防艇17艘設計案之決標作業，並提前啟動原訂108年度執行之1000噸級巡防艦6艘及10噸級沿岸多功能艇50艘之招標及保留決標作業，將逐步厚植海上巡防能量，穩健推動國艦國造政策，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

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