超越柯文哲、韓國瑜！一張圖看懂蔡英文網路聲量走勢

2019-01-04 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國領導人習近平堅持「九二共識」、「一國兩制」的言論；與黨內4大老日前登報施壓「別參選2020大選」，總統蔡英文提出「兩個不接受」、「不是誰說了算」的強硬回應，讓網友紛紛大讚「這才是我們的蔡總統！」對此，桃園市議員王浩宇也在臉書貼出一張蔡英文的網路聲量趨勢圖，高喊「蔡英文回來了」！

王浩宇昨（3）日在臉書貼出一張曲線圖，圖中以三條不同顏色的曲線，分別代表蔡英文、台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜從去年12月5日到今年1月2日的網路聲量，只見代表蔡英文的橘色曲線本來遠低於柯、韓二人，在低處徘迴，在近日卻突然竄起，大幅超越柯、韓，對此，王浩宇也在臉書寫下「3天前，你相信蔡英文能連任嗎？Ladies and gentlemen, 蔡英文回來了」，並直言「政治的變化，真是太不可思議」。

今（4）日蔡英文上午赴金門視察非洲豬瘟防疫情形，對於媒體提及網路聲量大漲一事時，她表示，「我正在做的事就是一個總統應該做的事」，她也說，當對岸把一國兩制端上檯面，要人民來接受時，「任何的政黨、政治人物都應有嚴肅的態度，要表現台灣人的志氣」。

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