4大老要求小英交出行政權 他看不下去怒轟「靠北三小」

2019-01-04 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲昨（2）日公開呼籲蔡英文「交出行政權」，擁有數百萬成員的臉書社團《爆料公社》版主范果旺對此怒轟4人「靠北三小」。

4名親綠大老昨天在本報刊登「致蔡總統的公開信」，內容除勸退小英總統參選2020年連任，還要求她交出行政權；范果旺對此在《爆政公社》發文說，蔡總統是經由台灣人民依照民主程序在2016年選出來的，「民主就是選贏的人說了算，請問你們這四個過氣老頭在靠北三小？」

范果旺提到，若4名大老對蔡英文感到不服氣，大可依照現有制度提出總統罷免案，但絕對沒有資格要求國家元首交出行政權，民主就是要「捍衛票選出來的總統到（任）期（屆）滿」，「不懂啥叫民主是嗎？我呸」。

網友們對於《爆料公社》版主言論深感認同，肯定小英對台灣國家貢獻良多，紛紛留言說，「白癡老人」、「他們四個是誰」、「出來刷什麼存在感啦，看了就滿肚子火」、「自己為是的老頭子」、「總統是你們養大的嗎？老而不死是為賊」、「都行將就木了還在靠邀什麼啊」。

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