新北議會民進黨團 連署力挺蔡英文

2019-01-04 16:59

〔記者何玉華／新北報導〕中國國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會演說，定調「九二共識」就是一個中國、強化一國兩制的立場，總統蔡英文強硬表態絕不接受，新北市議會民進黨團新任總召集人何博文發起「支持蔡英文總統捍衛國家主權與守護民主」連署，黨團25名成員都在第一時間連署，表達力挺蔡英文堅守台灣的國家價值與民主信念。

何博文指出，台灣人民享有高度自由，社會法制建構完整，在蔡英文總統守護台灣民主的努力下，我們不會退讓分毫主權，更是強烈拒絕一國兩制。

何博文認為，台灣數十年來都是在民主自由的國家基礎上發展，早已是主權獨立的國家，在國際關係中充分與美國、日本、歐洲各國合作無間，不論是世界貿易組織或是衛生防疫工作，都積極的參與協助，這些都不是「一個中國、九二共識」的框架可以否定與破壞。

何博文強調，中國掩飾非洲豬瘟疫情，造成疫情擴大，不僅危害臨近國家，還放話指責台灣抹黑中國豬瘟疫情，台灣嚴格防治、把關，為了台灣人民的食品安全與環境保護，竟也受到中國打壓；如同蔡英文所說，連防疫工作都無法合作，何來兩岸一家親，中國不斷打擊台灣人民的生活環境，破壞雙方互信基礎，只是讓兩岸關係雪上加霜。

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