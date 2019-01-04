高志鵬判刑4年半發監未現身 新北檢發傳票通知下週執行

2019-01-04 16:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕前民進黨立委高志鵬被控於12年前與助理收賄關說案，依貪污罪判刑4年6月定讞，台北地檢署傳喚高今早10點須報到發監執行，高志鵬遞狀聲請延緩發監遭駁回，迄今卻未現身，因高志鵬的戶籍地址在新北三重，起訴此案的南投地檢署也有委託新北地檢署代為執行，新北檢剛已發出傳票，通知高志鵬下週到新北檢報到執行發監，至於下週何時報到？新北檢表示，目前不方便透露，「只能說不是下週一」。

當初起訴此案的南投地檢署，原就囑託新北地檢署代執行，新北檢通知高1月2日報到服刑，但高志鵬以住居所為立法院辦公室聲請到北檢報到，北檢通知高今天上午10點報到，但北檢昨天下午卻收到高志鵬遞狀聲請延緩發監，投檢「不同意」高志鵬延緩發監，但高卻未現身。

新北地檢署表示，雖先前未發通知書給高，若高5點半下班前自願來報到，新北檢也會執行，但高志鵬至今仍未出現，新北檢傍晚已寄發通知書給高，若高仍未依通知時間到執行科報到，將再拘提。

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