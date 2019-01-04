遭卓榮泰質疑參與大老逼宮 游盈隆反批：見獵心喜

2019-01-04 17:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天（4日）舉辦黨主席補選政見發表會，最近的「大老逼宮」和中國國家主席習近平對台談話也成為焦點，候選人卓榮泰問到相關問題時，游盈隆回應，這是利用偶發事件，串聯成天大的陰謀，這個思維，不是黨主席候選人應該有的。

民進黨主席補選6日投票，這次補選不涉及全國黨代表、縣市黨代表等選舉，與派系利益關連性不大，黨中央預計黨主席補選投票率約3至4成，投票意願偏低。

今天的政見發表會交互詰問中，卓榮泰指出，最近包括中國國家主席習近平對台講話、四大老在報紙上刊登（逼宮）聲明，媒體說這是一連串反對總統連任的計畫，請問游盈隆知道多少？是否參與？此外，總統對於中國威脅言論，明白表示不接受一國兩制、九二共識，游盈隆卻一天都沒有停止批評。這樣強烈主觀的人，若未來擔任黨主席，如何辦理公正黨內初選？

對此，游盈隆指出，卓榮泰問這些問題是「見獵心喜」，不只是在傷害四個大老，並且試圖利用偶然發生的事件，串聯成天大陰謀，這個思維，不是黨主席候選人應該有的。

游盈隆說，他不希望民進黨碰到像這次選舉一樣的重大挫敗，所以希望推出最強棒來選總統，他堅持總統初選一定要開放全民調，不能現任優先。他不像卓榮泰加上很多條件，還要中執會、中常會通過等等，這樣讓人覺得很不誠懇。

游盈隆也說，蔡英文發表對中言論後，他就曾受訪說「非常好」，蔡總統早就應該在過去兩年半的重要時刻有這樣的表現，在國防、外交都做出人民期盼的反應，那是很好的。

游盈隆說，他並沒有一味的批評，適當的時候，會公開鼓勵支持蔡英文回應習近平的談話。卓榮泰都沒看到這些，就選擇性忽略。

輪到游盈隆提問時，游盈隆則是要求卓榮泰說明管中閔案與去蔣化立場。

針對促轉會擬重鑄國幣，「去蔣化」引發爭議，卓榮泰表示，他從未說去蔣化是不對的，只是說「政策還在內部討論，為何此時拿出來被社會批評與挑戰，認為應想好再拿出來討論」，「你的觀察有錯誤」。

此外，針對管中閔案，卓榮泰說，社會上正反輿論始終未有交集，為何不能等到訴願結束，教育部再做出適當處置？對於教育部逕自召開記者會，身為行政院幕僚長，當然必須表達立場。

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