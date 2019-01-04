「台獨歐吉桑」史明週日訪彰化 為蔡英文凝聚支持力量

2019-01-04 17:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕再為台灣的未來「賣老命」，高齡101歲的「台獨歐吉桑」、台獨會創辦人史明在臉書發文力挺總統蔡英文，反制民進黨大老登報逼宮動作，週日（6日）晚間更將親自到彰化市，與彰化縣醫界代表團體會談餐敘，為蔡英文凝聚更強大的支持力量。

據了解，史明此行主要目的是為蔡英文爭取支持民意，用醫療、醫界團體的力量，對於總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、中研院前院長李遠哲、長老教會高俊明牧師，聯名登報發表公開信，要求蔡英文總統不要參選連任，表達反對立場；另一方面也藉由支持蔡英文爭取連任，強化他一貫主張台灣是主權獨立的國家。

史明與彰化縣醫療聯盟、團體長期互動良好，4年前開始，他97、98和99歲生日，連續3年慶生會都在彰化市舉辦，不僅如此，他還多次來彰化市演講，倡議台灣是主權獨立的國家的主張。

彰化縣牙醫師公會理事長黃人修說，史明的人生就是台灣民主奮鬥，從年輕到老都奉獻給民主運動，老人家不忍心也不願意看見蔡英文總統遭到逼宮，表明希望親自走一趟彰化，與彰化好朋友、醫療界人士交流，他們迎接「歐吉桑」到訪，在彰化市福泰飯店舉辦歡迎餐會。

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