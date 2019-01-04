歐盟不甩習近平 重申支持兩岸維持現狀

2019-01-04 17:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上發表對台談話，提出兩岸統一進程。外交部今發布新聞稿表示，歐盟立即回應，重申支持兩岸維持現狀，並將持續發展與台灣關係，支持台灣與歐盟共享價值所賴的治理體系，外交部對歐盟及時展現對我國的友誼與支持，表達歡迎及誠摯的感謝。

外交部說，歐盟應媒體採訪時表示，歐盟重視亞洲地區包括台海兩岸的安全、和平與穩定，並支持兩岸關係的建設性推展，此為亞太地區和平發展的重要一環。過去2年兩岸關係停滯，歐盟認為維持兩岸現狀、重啟對話以及展現克制極為重要。歐盟鼓勵任何有助兩岸對話、合作及建立信心的倡議，歐盟承諾將持續致力推展與台灣的關係，並支持台灣與歐盟共享價值所賴的治理體系。

外交部感謝歐盟在內的國際社會支持民主台灣，讓台灣這座民主燈塔持續照亮印太地區。外交部重申將持續深化與歐盟等理念相近夥伴的關係，共同捍衛自由、民主及人權等共享價值，也期盼其他理念相近國家給予台灣更多實質支持，共同維護區域的和平、繁榮及穩定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/