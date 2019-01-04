習近平對台講話老調重彈 學者：無法改變現實的無奈

2019-01-04 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會演說，定調「九二共識」就是一個中國、強化一國兩制的立場，並不放棄對台用武；總統蔡英文隨即強硬表態絕不接受。對此，台師大政研所教授范世平酸說，習近平的講話成為一種「道德勸說」，凸顯無法改變現實的無奈。

范世平在臉書表示，習近平1月2日針對《告台灣同胞書》40週年發表講話，雖然內容是老調重彈，但仍然引發海峽兩岸與國際間的高度重視。雖然習近平很擔心外國勢力介入兩岸關係，但美國總統川普在去年底簽署了國會通過的「亞洲保證倡議法案」，就是把台灣列入美國「印太戰略」中重要的一環，加上先前簽署的「台灣旅行法」，這代表「美國早就赤裸裸的投入台灣事務，把台灣問題直接納入美國國內法的範疇。」

對於習近平所說，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」的言論，范世平則酸說，事實上外部勢力早就介入了，中國難道充耳不聞？還是選擇性記憶？

范世平也強調，美國在台灣有「美國在台協會」（AIT），代表美國可以堂而皇之的直接觀察與介入台灣政治，「因此習近平的講話成為只是一種『道德勸說』，凸顯無法改變現實的無奈」。

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