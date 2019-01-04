外媒報導蔡、習兩人「元首間」對話 網友歸納4大驚人重點

2019-01-04 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等，總統蔡英文強硬回擊，強調台灣絕不接受「九二共識」與一國兩制，雙方談話引發許多外國媒體報導與關注。對此，有網友看完10篇全球主流媒體的報導後，歸納出4項「驚人重點」。

一名陳姓網友3日在臉書表示，隨意選了10篇全球主流媒體，包含《CNN》、《BBC News》、《New York Times》、《LA Times》、《Dailymail》等，對習近平談話的報導，以及蔡英文回應的報導，他做出以下4點結論：「每一篇報導提到蔡英文與習近平，兩人的職稱都是「President」，因此外媒認為這是『元首與元首的對話』」，再來「每一篇都強調習將採取高壓、軍事手段，且用字都很嚴酷，諸如『 a dead end 』、『 disaster 』，『 must be reunited 』等等，相較於台灣的媒體多以「中國人不打中國人」、「動武只針對台獨」為報導基調，差異很大。

他也指出，每一篇報導都提到「一國兩制」，但10篇當中只有2篇提到「九二共識」，且都是因為「蔡總統談到『拒絕接受九二共識』才提到。」針對這些重點，他總結強調，「可見外媒已經一面倒，認為習的實質是『一國兩制』，九二共識已淪為空殼，無實質意義」。

文章一出立刻引起網友熱議，紛紛留言，「九二共識就是根本沒共識；一國兩制就是我老共怎麼制就怎麼制！」、「看看西藏新疆香港的人就知道了，中國人照樣打。」、「這篇沒大力宣傳真的是愧對台灣人」、「一國兩制就是一國統治，別當真」。

陳姓網友事後還補充，「我相信這10篇報導的執筆人都很清楚『One Country、Two Systems』 與『1992 Consensus』的差異，再者往上也有編輯台把控，因此這些文詞一定都是精雕細琢過的，用與不用都經過審慎的考量。這10家沒有一家是『肉腳』」。

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