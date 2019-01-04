海巡造艦快步走 單艦建造成本曝光

2019-01-04 16:16

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署4000噸級與600噸級海巡艦，首艘艦的動工時間將提前到今年1月啟動，單艦建造成本也首度曝光。

相關官員今天表示，海巡署在去年年底曾向立法院提出造艦執行報告，報告中首度提出各型艦在完成決標之後的單艦成本。

其中，4艘4000噸級的海巡艦，建造案的決標總價為104億3700萬元，單艘建造成本為26億0925萬元，12艘600噸級艦總決標價為128億2300萬元，單艘建造成本為10億6853萬3333元。

海巡署另將建造6艘1000噸級海巡艦、17艘100噸級巡防艇，以及52艘35噸巡防艇、50艘沿岸多功能艇，均按照作業規劃進行當中。

海巡署說，其中，35噸巡防艇案也已在去年決標，總決標價為46億7499萬6900元，單艘建造成本為8990萬3786元，海巡署已在去年11月期間，於波蘭船模試驗廠辦理船模試驗，以確認船型設計周妥並符合規範，得標船廠刻正依約辦理設計及建造作業。

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