澳洲山達基教會砍人案 外交部證實死者為台人

2019-01-04 16:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕澳洲雪梨山達基教會總部昨發生男子持刀刺人案，造成一名24歲男子死亡、一名30歲男子受傷。外交部今證實，事件死者確為我國人，駐處持續與澳洲警方、家屬保持聯繫，協助家屬申辦護照、赴澳處理後續事宜。

山達基教會發言人今在一聲明中表示，教會目前與警方保持密切聯繫、無法透露更多細節，將全力配合警方調查，教會感謝當地社群對此意外事件的協助。此聲明並強調，教會已盡全力協助受害者家屬，澳洲雪梨山達基教會總部昨日已向事件受害者悼念，教會領導人並向在事件中受傷的男子致意。

澳洲媒體3日報導，澳洲雪梨山達基教會總部發生一名青少年砍人事件。據德新社報導，少年刺中台灣男子頸部，男子送醫後傷重不治，造成1死1傷，死者據信是一名24歲台灣籍男子，涉嫌砍人的16歲青少年已遭警方逮捕。

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