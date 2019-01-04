郭國文拚立委補選 6綠議員偕顏純左支持

2019-01-04 15:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市長黃偉哲就職，第2選區立委職缺將進行補選，爭取民進黨提名的前勞動部次長郭國文，今天獲得6位黨籍議員，以及前副市長顏純左的聯手支持，並共同聲明，相挺最優質的人才，服務鄉親，也反堵有心人士串連非民進黨勢力的介入，堅守民主價值。

今天到場相挺郭國文的議員，包含立委第2選區的蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏、陳碧玉，以及北區的沈震東、東區的蔡筱薇等，聯合推薦。

顏純左指出，目前有心人士正結合非民進黨力量，企圖影響的黨內初選，第2選區為黃偉哲選上市長的基礎，也是全台立委補選的指標，非贏不可，他呼籲大家持純正民進黨的郭國文。

立委第2選區範圍很廣，從海邊到山區，包含七股、西港、佳里、麻豆、大內、善化、安定、新市、山上、新化、玉井、楠西、左鎮以與南化等，共14個行政區。

6位議員推崇郭國文的專業與歷練，也讚許他在捍衛民主過程中的付出與努力，有擔當、有理念，未來才能在詭譎多變的立法院裡，守護全民的福利。

郭國文感嘆，投入初選至今，壓力逐漸沈重，也覺得責任更大，尤其看到了藍營、無黨聯軍的介入與干預，企圖操弄，真的很不單純。

郭國文強調，他身為中生代，基於使命感而角逐立委，會用最大的努力，與支持一起打拚，讓低迷的民進黨從跌倒處再爬起來，重新取得人民的信任。

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