大老逼宮蔡聲勢反升 卓榮泰：這時候應團結一致對外

2019-01-04 14:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕彭明敏等4位大老昨天呼籲蔡英文總統不要參選連任，讓蔡英文的聲勢不減反增。對此，民進黨主席候選人卓榮泰今天受訪表示，總統為國家明白指出，不接受一國兩制九二共識，這點應該得到全體國人共同的支持和肯定，這時候應該團結一致對外，不要把台灣內部的力量再分裂，個別意見可以表達，但應該要在恰當的時機。

民進黨今天舉辦第二場也是最後一場黨主席補選政見發表會，於民視電視台舉辦，卓榮泰會前接受媒體訪問時回應大老逼宮問題。

卓榮泰表示，這時候還是一致對外比較好，總統辛苦大家看得到，但國家走向很清楚，希望大家共同維繫台灣的尊嚴跟安全。

至於上次他與對手游盈隆在交叉詰問時你來我往，數度交鋒，卓榮泰今天則說，只是就事論事而已，希望藉由政見發表會，把心裡話系統性的向黨員交代，中間會有一點點交錯、火花，但他認為有些事情要講清楚，今天是最後一場發表會，會在這邊做總結。

民進黨黨主席補選將於後天（6日）舉行，對於游盈隆說，最後結果會跟專家預測很不一樣。卓榮泰則是笑說，游董事長自己就是專家，他的預測我們都很尊敬。

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