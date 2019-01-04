台灣社會挺蔡抗習 游盈隆認民眾盼總統「少插手內政」

2019-01-04 14:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選今舉辦第二場政見發表會，候選人游盈隆會前受訪時說，這兩天台灣社會罕見湧現肯定蔡總統的聲音，他覺得很好，也認為這種現象反映台灣社會希望蔡總統在兩岸、外交、國防等總統專屬職權上多多表現，「少插手內政」的集體心情。

民進黨主席補選將於本週日舉辦，今為第二場政見發表會。候選人卓榮泰、游盈隆在第一場政見會時，互批彼此「裂解」、「貼標籤」，游盈隆質疑卓榮泰，在未來的總統初選時，能否確實推動黨內初選，卓則反嗆游「如果這麼在意，你是不是直接選總統？」

游盈隆今會前受訪時說，今天是最後一場政見會，希望能具體有效的向全國民眾、黨員說明自己政見；游盈隆並說，這次參選以平常心面對，越到後面越是感覺輕鬆，他認為此次主席選舉是民進黨遭遇2018挫敗後、非常態性的選舉，黨員、支持者會希望有不同的人出現，替民進黨帶來不同希望。游盈隆說，沒有人是穩贏的，不到最後一秒很難說。

針對昨日4位獨派大老總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲大動作刊登廣告，向總統蔡英文喊話，要求蔡別連任一事。游盈隆也替4位前輩緩頰，他強調，4位大老功在台灣，每個人對台灣都有重大貢獻，「不會搞小動作」，與習近平的對台談話、蔡總統回應習近平一事，是分開的獨立事件，時間點上沒什麼關聯。

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