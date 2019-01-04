陳冲告贏中選會「圖案」未來可入公投理由書

2019-01-04 15:24

〔記者溫于德／台北報導〕去年九和一大選綁公投前，時任行政院長陳冲等人認為，若對於候選人不滿意，選項卻只有投票、投廢票與不投票，因此推動「反對票」公投，主張更改「一票到位」的選制；經中選會決議駁回後，陳冲等人不服，提起行政訴訟。案經台北高等行政法院審理，今撤銷中選會原處分，判陳等人勝訴，可上訴。意即，除文字外，還可把「圖案」放入公投提案理由書。

案件源於，陳冲與負數票協會一同提起全國性公民投票提案，「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」

中選會曾就提案召開聽證會並要求提案人補件，去年5月間，認定不符合公投法規定，予以駁回；陳冲等人不服，提行政訴訟。

陳冲在案件審理時未出庭，負數票委任律師蘇錦霞則說，中選會駁回理由包括，公投提案未區分總統與不分區立委，有違憲之虞，且依立法創始制，總統與不分區立委部分，應由立法機關處理，中選會不應以立法細則來苛責並犧牲公投提案，此外，公投法並未禁止使用圖形說明，若有圖形說明，人民才會更易了解如何投票。

北高行今透過新聞稿說明陳冲勝訴理由。首先，依公投法第9條規定，「公投案主文及理由須紙本公告」，但若文字太過冗長，將增加篇幅與閱讀困難，有鑑於圖示說明往往較文字更容易使投票人了解，如果將圖示換算成文字字數，只要總數不超過2000字者，並未違反該條規定。

接著，憲法增修條文第2條第1項僅規定「以得票最多之一組為當選」，並未明文排除「負數票制」，換言之，該公投案「負數票制」僅是立法原則創制，在公投案通過後，立法院依此立法原則制定的法律是否違憲？仍待大法官解釋認定；而中選會是公投法行政機關，無權認定法律是否違憲，竟在審查立法原則創制公投時，預先以「憲法規範架構」為由，強令陳冲補正，並以未補正為由駁回，顯然不當。

再者，該公投案僅是立法原則創制，陳冲等人在提案中已詳述其選舉方法及推動負數票理由為，「用選票來明確表達贊成或反對某位候選人的自由意志是基本人權」、「提升投票率」、「降低或避免言論或立場最偏激的人當選之可能性」等，並無不明之處，至於其他立法細節，可於立法時由立委裁量後立法，中選會卻以立法細節質疑本件公投案，並作為駁回理由，同樣不當。

最後，陳冲僅是強調聯合國秘書長選舉、有「反對」（或「不鼓勵」）選項，其精神可作為是否採用「負數票制」參考，有鑑於本立法原則創制之公投案是否通過，取決於台灣人民是否接受「負數票制」選舉方式，與其他國家或聯合國秘書長選舉是否有此制度無絕對關聯，中選會以此不相關補正理由駁回本案，也屬不當。

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