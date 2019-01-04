呼應習近平「探索兩制」說法 民間團體擬辦論壇

2019-01-04 13:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕統獨議題近日再度發酵，對於中共總書記習近平喊出要探索「兩制」方案，民間團體「三民主義統一大中國同盟」今召開記者會表示，將在農曆年後的半年內舉辦8場研討會、閉門論壇或公開演說等活動，討論兩岸和平統一的進程。

三民主義統一大中國同盟秘書長林忠山表示，中華民國憲法明定統一，因此九二共識就是憲法所明定的內容，但執政黨卻不接受、不承認，中華民國在民進黨執政下已經「只能談獨、不能談統」，如今無須再爭議九二共識內涵，而應開始研擬兩岸和平統一的進程。

三民主義統一大中國同盟理事長葛永光認為，中共總書記習近平這回提出要探索「兩制」的最佳方案，重點就在於「探索」一詞。換句話說，即使是一國兩制，其內涵是什麼也可以討論，他個人主張回到前總統蔣經國的「三民主義統一中國」方案，也建議兩岸或可先成立「中華邦聯」，也是一國兩制的可能方案。

葛永光強調，「統一」已經被污名化，其實統一並不是併吞，人民不需要抱持恐懼心態，台灣應該建立開放包容的環境來討論未來方向，畢竟一國兩制的方式不是全由對岸決定，台灣也可以主動詮釋。

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