吳敦義：國民黨堅持九二共識，習近平、蔡英文都不對

2019-01-04 12:30

［記者謝武雄／桃園報導］中共總書記習近平前天發表重要對台談話，提出要探索一國兩制的台灣方案；對此中國國民黨主席吳敦義今天出席桃園活動時表示，習近平談話並不是九二共識內容，而蔡英文總統完全否認九二共識、一中各表也是不正確，一個是內容非九二共識，另外一位完全否認九二共識，這都是不對的。

吳敦義說，九二共識是1992年雙方互相換文，九二共識就是一中各表，1992年11月3日，台灣海基會、大陸海協會經過兩輪會談，濃縮成35字結論，內容如下「兩岸都堅持一個中國原則，對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達。」，這份35字濃縮結論經過當持的總統李登輝核定，然後傳真給海協會，海協會報層峰核定後，於11月6日回文海基會同意該結論，這就是九二共識的一中各表。

吳敦義說，如今習近平談的不是九二共識當年內容，蔡英文完全否認九二共識、一中各表也是不正確，一個是內容非九二共識，另外一位完全否認九二共識，這都是不對的，所以國民黨發表聲明認為，35字濃縮結論就是九二共識、一中各表，大陸認為是中華人民共和國，台灣認為是中華民國，這是1993年辜汪會談的基礎，也是雙方換文的根基。

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