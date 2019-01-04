遭中央黨部停權還不能投黨主席 蔡易餘：我咎由自取啦！

2019-01-04 11:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕身為民進黨中評委的嘉義縣立委蔡易餘，今天早上收到中央黨部限時專送信件，因未繳清2018年「募款責任額」及「黨公職分擔金」於1月3日起被停權； 1月6日民進黨將進行黨主席補選，蔡易餘先前曾力挺登記參選的卓榮泰，結果被停權無法投票，「我是豬隊友，幫不了大師兄了」，更自嘲「咎由自取啦！」

蔡易餘今天在臉書上貼出中央黨部停權函，並寫「今早出門就收到限時專送，中央黨部的來函⋯我此刻起被停權了⋯小段別氣，黨中央的處置很有效率很有溫度，蘇主席領導的中評會亦然！！」許多網友紛紛留言，「怎會這樣？」、「這在搞什麼？」、「怎麼可以這樣做」，有人還以為民進黨還在內亂。

蔡易餘解釋，因去年募款責任額及黨公職分擔金18萬元尚未繳清，被依規定停權，等補繳日起30日後才恢復權利；因1月6日就要選黨主席，就算今天補繳也無法恢復權利，原本力挺卓榮泰的蔡易餘因停權無法投票，只能笑著用電影少林足球為例子自嘲「六師弟的功能就是喚醒大師兄」。

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