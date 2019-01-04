大巨蛋被遠雄下指導棋？ 柯：怎麼做都有人講話

2019-01-04 11:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市都市設計審議委員會，昨於台北市長柯文哲第二屆任期內，首次審查大巨蛋，卻被解讀為遭遠雄總經理湯佳峰當眾下指導棋，前都市發展局長林洲民更接連在臉書上表明，被請辭原因，就是「林洲民離開，大巨蛋都審可以比較容易通過」，使得大巨蛋進展再度蒙上陰影。對此，柯文哲上午表示，反正不管怎麼做都會有人講話，那就乾脆公開透明。

柯文哲表示，大巨蛋走到今天這個局面，將來不管做什麼決定，都一定會有人批評，一定有人贊成或反對，所以他一開始就打定主意開放政府、公開透明、全民參與，所以就開網路直播給大家看，且他記得大巨蛋要投票時，市府委員都要迴避，反正就按照規則走。

至於有與會環團認為，遠雄高層在審議過程中當眾下指導棋狀況？柯文哲說，這個就是全程錄音、錄影、網路直播，給整個社會去看，他剛就說過，怎麼做都會有人講，就乾脆公開透明，這樣就簡單了。

另就林洲民連續在臉書發文後，柯文哲於前天下令，禁止局處首長在臉書抒發情感。柯文哲今天解釋，臉書如果寫家中小貓小狗，不管你，但如果把政策拿到臉書去做發表，還是要用正常管道的新聞稿發布，不是在臉書上和民眾討論政策，這也是怪怪的。

至於這是否為「林洲民條款」？柯文哲回應稱，台北市首長很多好不好。

另就有議員認為，常在臉書發文的柯文哲夫人陳佩琪也該一視同仁。柯文哲改口稱「少寫」。媒體追問，怎麼管不動陳佩琪，卻要去管官員？柯文哲結巴說「這個...」台北市政府發言人劉奕霆就趕緊打斷稱「下一題」。

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