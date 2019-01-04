吳敦義「卡朱」？ 朱立倫：討厭民進黨不代表支持國民黨

2019-01-04 11:07

［記者陳昀／台北報導］國民黨競逐2020總統大位持續升溫，國民黨主席吳敦義邀請前台北縣長周錫瑋出任副主席，又在廣播節目暗酸黨內先前全民調灌水，都被認為「卡朱」意味濃厚；前新北市長朱立倫今天說，討厭民進黨不代表支持國民黨，國民黨絕對沒有誰卡誰、對抗分裂的本錢，只要透過公平開放的機制產出候選人，全黨都會支持。

由於新北市被視為吳敦義主要競爭對手、前新北市長朱立倫的地盤，多位藍營人士都分析，吳敦義找周錫瑋結盟，「卡朱」的意味濃厚。

朱立倫說，周錫瑋是他的老朋友、好朋友，而且年富力強，願意為國民黨服務絕對是好事；民眾討厭民進黨不代表支持國民黨，國民黨現在就算團結合作也未必能打贏2020選戰，絕對沒有對抗分裂本錢，過程中就算有種種傳言，還是要團結勝選。

對於吳敦義諷刺全民調灌水，被外界認為是在暗酸朱立倫擔任主席時的「換柱事件」；朱立倫說，全民調不只是那一次，這次縣市長選舉大多縣市都用全民調，只要大家有信心、題目設計好，這會是大眾比較容易接受的方式。

至於吳敦義邀請縣市長召開兩岸城市交流會議，被視為參選佈局之路；朱立倫說，主席多找縣市長是好的，在野黨能結合的就是縣市長、立院黨團及地方議會，他一向主張國民黨要開大門走大路，結合更多民意，這絕對是好事。

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