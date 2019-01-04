談小英強勢拒絕一國兩制 柯勸：不要短期操作

2019-01-04 11:06

〔記者黃建豪／台北報導〕面對中國領導人習近平發表對台談話，總統蔡英文昨明確回應，拒絕九二共識、不接受一國兩制，引起民眾良好反應。但台北市長柯文哲今談及此事時，暗示該做法只是「一日行情」呼籲對國家來講，重要的是注重長期趨勢，不要短期操作。

柯文哲昨針對習近平談話與蔡英文回應，評論稱「如果大家都開始叫牌，越叫越兇，越僵，我看局面只會越來越差。 」後，面對網友、輿論普遍支持蔡英文，柯文哲今天再度有感而發稱，做事情要有長期的趨勢，股票也有一日行情，這個他們知道，但問他的話，還是注重長期趨勢。

柯文哲重申，他還是比較擔心，如果兩岸叫牌，大家越叫越僵，這個要降低緊張、降低衝突發生的可能性，因為不要以為台海絕對安全，若擦槍走火還是不得了。「蔡總統的事情還是要看長期趨勢，不要短期操作。」

媒體追問，柯文哲是否意指蔡英文的回應做法是「股票炒短線」？柯文哲雖說，不是啦。但他接著又稱，他是說股票有一日行情，對個人才有股市上上下下再期中獲利，但對國家來講，重要的是長期趨勢。

另就總統府資政吳澧培 稱「我們對柯文哲這種沒有人格，只有利害關係的人不恥」，「蔡英文對柯這麼客氣、卑躬屈膝，我也覺得很不恥」談話。柯文哲也回應稱，「他對誰很不齒，不是我吧？」接著也說，把總統講成這個樣子，實在是怪怪的，他覺得不需要對總統用什麼「不齒」，這實在很奇怪，是在搞什麼。

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