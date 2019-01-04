汐止大塞車惹怨 侯友宜上任10天市長信箱被灌爆

2019-01-04 11:09

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止大同路昨天一早上班時間，因為汐止大同路發生多起交通事故，導致大塞車，上班、上學時間延誤超過1小時，民怨灌爆新北市政府市長信箱；新北市長侯友宜不僅在昨天下午立即召集交通局、警察局檢討，今天一大早沒有發媒體採訪通知，低調地跑來大同路汐止交流道路口，與相關單位了解昨天的塞車情況，以解決汐止長久以來的交通瓶頸，民眾眼尖發現，直呼「侯友宜市長，果然是認真做事，給他按個讚！」

侯友宜一早7點50分到達大同路、禮門街交叉路口，新北市交通局長鍾鳴時、新北市警察局長胡木源、汐止警分局長林故廷、汐止區長徐開宇等相關人員均到場，由汐止警方先說明昨天事故原因與狀況，再由交通局說明。

侯友宜最後裁示，由新北市交通局負責召集，針對道路發生重大交通事故導致嚴重塞車，相關單位如何應變迅速排除，不要再讓類似汐止交通大塞車情況上演，侯友宜要求交通局整理出各種可能情況，並一一制定相關處理流程SOP因應，近日內召集會議。

昨天天雨，加上發生公車拋錨、車禍等14起交通事故，新北市交通局交控中心雖然緊急調派人員前往處理，但造成大同路交通大雍塞，許多要趕往台北通勤上班的汐止居民怨聲載道，更是灌爆新北市政府市長信箱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/