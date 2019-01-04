習稱九二共識就是一國兩制 王義川籲對手沈智慧表態

2019-01-04 10:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕針對中國國家主席習近平2日對台談話，台中市北屯北區立委補選參選人王義川今（4）日受訪表示，台灣是主權獨立的國家，不屬於中國的一部分，台灣就是台灣，國民應該支持蔡英文總統，讓世界知道「台灣共識」。王義川也呼籲對手沈智慧表態，不要閃避。

前台中市政府交通局長、台中市北屯北區立委補選參選人王義川投入選舉後行程滿檔，今天上午安排在北屯主要路口向市民問好、菜市場掃街拜票，下午則安排騎iBike深入巷弄，以最親民的方式參加選舉。王義川表示，這次選戰訴求快樂、陽光、正面，陪伴市民一起為生活打拚。

王義川在北屯軍功市場掃街拜票時，媒體問他對九二共識的看法。王義川表示，過去對於「九二共識」，國民黨有很多模糊的說法，然而前2天中國國家主席習近平說得很清楚，九二共識就是一國兩制，中國會統一台灣；國民應該力挺蔡英文總統，台灣共識就是「台灣是個主權獨立的國家」，不屬於中國的一部分，台灣就是個國家，台灣就是台灣。

王義川說，國民黨提名的沈智慧接受中國的思想教育，也在中國經商10幾年，呼籲沈對中國的說法表示看法與態度，「這是國會民代無法閃避的問題」。

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