世代交替掀起世代對戰 連勝文：個別政治人物不多談

2019-01-04 10:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨中央委員連勝文拋出立委世代交替的構想，讓65歲以上資深區域立委升任不分區立委，讓青壯世代競選區域立委，引起藍委反彈，掀起一場世代對戰。對此，連勝文今日陪同國民黨北市立委補選參選人陳炳甫掃街拜票時，連今日表示，他在意的是國民黨未來發展，個別政治人物的生涯規劃不多談。

連勝文指出，從來不覺得世代交替會變成一個問題，他反而希望資深國會議員（立委）繼續留在國會，在國會扮演領袖角色，但如何讓資深立委留在國會，又能注入新血，這都是可以來討論並建立制度。

他強調，新血的培養是大家可以努力方向，但個別政治人物的未來生涯規劃，不在討論範圍之內。媒體問是否覺得善意遭資深立委扭曲？連勝文說，國民黨是民主政黨，每個人對未來發展方向都有自己的想法，他也有自己的想法。

連勝文表示，有些人的政治前途規畫不是他所在乎的，不在乎討論個人，在乎的是台灣應該要有更多項陳炳甫這樣腳踏實地與認真的人，但他強調，希望有經驗的資深立委留在國會，年輕一輩能夠在基層奮鬥，為更多民眾服務。

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