習近平不放棄對台武統 歐盟：支持台灣治理體系

2019-01-04 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上，發表對台談話，一再強調「國家統一」，並且不放棄對台用武，吸引歐盟關注。對此，歐盟表示，歐盟有自己的「一中政策」，將持續致力發展台灣關係，並且支持台灣治理體系且與歐盟共享的諸多價值。

中共2日在北京人民大會堂舉行「告台灣同胞書」40週年紀念會，中共中央總書記、中國國家主席習近平發表對台談話，他拋出「習五條」，並首度提出探索「兩制台灣方案」。他在談話中也定調「九二共識」，新增「謀求國家統一」內涵，同時倡議在「九二共識、反台獨」的基礎上，進行民主協商、政治談判，也警告「不承諾放棄使用武力」。

《中央社》報導，對於中國不放棄武力犯台的恫嚇言論，歐盟發言人表示，兩岸和平穩定為歐盟重大利益，作為亞太地區和平發展的一部分，歐盟支持中國與台灣關係朝著建設性發展，在過去2年來，兩岸重啟對話以及相互克制非常重要，歐盟支持自己的「一中政策」，致力持續推展與台灣關係，支持台灣治理體系且與歐盟共享的諸多價值。

報導提到，駐歐盟兼駐比利時代表處已經將蔡總統強硬回應習近平的言論，轉達歐盟對外事務部（EEAS），並對兩岸關係發展持續聯繫溝通。

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