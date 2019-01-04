史明相挺 小英親自留言「歐吉桑，真多謝你...」

2019-01-04 10:27

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、中研院前院長李遠哲、長老教會高俊明牧師，昨天聯名登報發表公開信，呼籲蔡英文總統不要參選連任，不過，高齡101歲的台獨大老、「台獨歐吉桑」史明有不同意見，他昨天深夜在臉書發文力挺蔡總統，史明強調，「這次選舉都要支持蔡英文，若無，不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗」。

蔡總統今天上午則在史明臉書留言說「歐吉桑，真多謝你，請保重身體！」

史明是「台灣人四百年史」一書作者，長期挺蔡英文，兩人關係良好。史明在臉書表示，台灣是咱出生、生活的所在，所以台灣人是台灣的主人，這次總統大選，蔡英文若沒上，史明及400年來的獨立運動就全般的被丢掉。

他說，一國二政府的原則，是中共欲奪取台灣的殖民政策，「咱台灣獨立已達到99.9%，只剩下0.1%的最後的一戰」。

史明指出，在最後一戰，台灣要爭取一原則，台灣民族主義、打倒殖民统治；獨立原則，台灣人都得遵守，理想力及現實要成為台灣獨立的政策，解放政策；修養「做人」的道德，台灣人都提高「道德修養」，以上三條都是要給台灣人的修養。

「這次選舉都要支持蔡英文，若無，不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗。」

史明表示，這次選舉是「自由民族」社會主義為終極目標，不是共產獨裁。台灣選舉，台灣人都得参加，台灣獨立萬歲。

史明表示，台灣民眾都會理解，實行大眾大勝利才有前途進步。若使民族倒了，工農商學、資本家都倒，台灣人繼續400年來的殖民地奴隸生活。

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